Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Kirchheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall einer Motorradfahrerin auf dem Eischlebener Weg in Kirchheim. Die 24-jährige Kawasaki-Fahrerin befuhr mit ihrem Krad den Eischlebener Weg und kam hierbei auf den Grünsteifen neben der Fahrbahn. In der Folge verbremste sich die junge Frau und kam zu Fall. Die Kawasaki-Fahrerin wurde durch den Unfall am Bein verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Arnstadt verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr wurde zum Abbinden auslaufender Betriebsflüssigkeiten hinzugezogen. Das Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. (dl)

