Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Keller- Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 25.06.2021 zum 26.06.2021 gewaltsam Zugang zu mehreren Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Berthold-Brecht-Straße in Ilmenau. Dabei verursachten der oder die Täter Sachschaden an den Schlössern der Kellerverschläge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus den Kellern entwendet. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0144195/2021) entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell