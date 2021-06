Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 25.06.2021, 11.30 Uhr bis 26.06.2021, 10.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kellern eines Mehrfamilienhaus in der Alexander-Winckler-Straße in Arnstadt. Aus dem Keller wurde ein Pedelec der Marke Giant im Wert von ca. 2300,- Euro entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Tat oder dem Täter machen können sich unter der Bezugsnummer 0144237-2021 zu melden. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (dl)

