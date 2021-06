Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer fährt Pkw ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr kontrollieren die Beamten der Ilmenauer Polizei einen 27-jährigen lettischen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw Audi in Arnstadt, An den Pappeln unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem jungen Verkehrsteilnehmer verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. In der Folge wurde die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Die Weiterfahrt vor Ort wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (dl)

