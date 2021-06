Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Eisenach (ots)

Am Samstag kam es gegen 12.30 Uhr in der Karlstraße zu einer Streitigkeit zwischen einem 36-jährigen Straßenmusiker und einem 50-Jährigen. Dabei schlug der 50-Jährige auf den Klavierspieler ein, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend biss der Pianist seinen Widersacher in die Wade, sodass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen beide Personen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (tr)

