Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zu viel Alkohol

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 23:15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer in Gotha, Oststraße auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 35jährige Radfahrer mit 2,41 Promille unterwegs war. Nach einer erfolgten Blutentnahme war der Radfahrer nun Fußgänger. Eine Anzeige wurde gefertigt. (as)

