Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

GothaLuisenthal (ots)

Am Samstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich zwischen Oberhof und Luisenthal ein Motorradunfall mit Personenschaden. Eine 44jährige Kawasaki-Fahrerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Die Fahrerin, wie auch das Motorrad kamen an der rechten Leitplanke zum liegen. Die Fahrerin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Straße war für gut 60 min gesperrt. (as)

