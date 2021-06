Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bürger verfolgt Ladendiebe

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in Gotha, Eschleber Straße ein Diebstahl von zwei Flaschen Alkohol. Ein aufmerksamer Bürger verfolgte die beiden Diebe durch Gotha West und konnte der Polizei wichtige Hinweise zu deren Fluchtrichtung geben. Im Anschluss konnten beide Diebe durch die eingesetzten Streifen festgenommen werden. Auch das Diebesgut konnte unversehrt sichergestellt werden. Nach Festlegung der Staatsanwaltschaft wurden beide Diebe wieder auf freien Fuß gesetzt. (as)

