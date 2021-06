Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit über drei Promille

Wutha-Farnroda (ots)

Am Freitag gegen 14.15 Uhr touchierte ein Opelfahrer beim Einparken in der Straße "Am Rotberg" einen geparkten Toyota. Der Verursacher entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1.200 Euro zu kümmern. Eine Zeugin, die die Kollision beobachtet hatte, informierte die Polizei. Durch die Beamten konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden, ein Atemalkoholtest ergab 3,1 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell