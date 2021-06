Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Finsterbergen (ots)

Am Freitag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:10 Uhr wurde in Finsterbergen, Rennsteigstraße in eine Wohnung eingebrochen. Aus der Wohnung des 32jährigen wurde eine wertvolle Spielkartensammlung, eine X-Box, ein Laptop, eine Geldkassette mit 1.000,- Euro und ein grüner Koffer entwendet. Laut dem 32jährigen haben die Spielekarten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0144012 (as)

