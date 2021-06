Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte verschafften zwischen im Zeitraum vom 24.06.2021, gegen 19.00 Uhr und dem 25.06.2021, gegen 07.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu mehreren Kellern in einem Mehrfamilienhaus am Max-Planck-Ring. Dabei verursachten die Täter erheblichen Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Als Beutegut wurde ein Fahrrad der Marke Specialized gestohlen. Der Wert liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0143528/2021) entgegen. (db)

