Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Brand in Betriebsgebäude

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am letzten Wochenende kam es in der Schulstraße zu einem größeren Brandgeschehen (OTS vom 21.06.2021 - Gebäudebrand - Zeugensuche). Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen zur Brandursache auf. Im Ergebnis konnten bislang keine Hinweise auf eine Brandlegung durch Dritte erlangt werden. Es wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern jedoch noch an. Das Gebäude war vollständig abgebrannt, der Sachschaden liegt ungefähr im mittleren sechsstelligen Bereich. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell