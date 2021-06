Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz nach Brandentwicklung

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 15.00 Uhr in der Wartburgallee zum Einsatz der Eisenacher Polizei und der Feuerwehr. Unbekannte hatten offenbar in einem leerstehenden Gebäude ein Soda angezündet. Zeugen nahmen die Rauchentwicklung wahr und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand schnell löschen, sodass keine Gefahr für Personen oder das Gebäude bestand. An dem Mobiliar im Gebäude entstand jedoch Sachschaden, wobei die Höhe noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Die Eisenacher Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0142776/2021) entgegen. (db)

