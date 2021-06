Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Hainich-Werratal (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach einen Pkw Mercedes Sprinter in der Hauptstraße in der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal. In der weiteren Folge wurde die Fahrtauglichkeit des 34-Jährigen männlichen Fahrzeugführers überprüft. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf berauschende Mittel an. Zur Gerichtsverwertbarkeit wurde mit dem Betroffenen im Anschluss eine Blutentnahme im Klinikum Eisenach durchgeführt. Schlussendlich wurde der Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Fahrers zur Fahrtunterbindung sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell