Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Minderjährige nach Sachbeschädigung gefasst

Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Mittwochnachmittag drei Personen dabei beobachtet, wie diese mit einem Stein eine Scheibe einer Firma in Geschwenda eingeworfen hatten und danach vom Tatort flüchteten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten in der Nacheile zwei männliche und eine weibliche Minderjährige feststellen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1250 Euro. Die drei Gefassten wurden an ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten durch die Polizei übergeben. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. (rz)

