Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen Pkw und Rehwild

Gotha (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich ein Wildunfall auf der L 1027 zwischen Gotha und Leina. Ein 44-Jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr in den Abendstunden die Straße aus Gotha kommend in Fahrtrichtung Leina. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn, sodass es zur Kollision mit dem Pkw kam. Das Wild verendete an der Unfallstelle und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. (rz)

