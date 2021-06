Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend in der Straße "An der Aue". Gegen 20.15 Uhr fuhr der 16-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad in Richtung Eisenacher Straße, als ein PKW mit seinem Rad kollidierte. Der Jugendliche verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er musste medizinisch versorgt werden. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um einen weißen VW gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, zum PKW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0141862/2021) zu melden. (db)

