Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit dem Fahrrad unter Alkohol

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 14.30 Uhr kam es am gestrigen Tag in der Straße "Am Himmelreich" zu einem Verkehrsfall. Ein 33 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrrad mit Anhänger auf Straße, kam dabei zu weit nach rechts und kollidierte folgend mit einem am Straßenrand geparkten Opel. Hierbei entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme zeigte sich jedoch eine Besonderheit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Den Herrn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Straßenverkehrsdelikts. (db)

