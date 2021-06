Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Skoda die B88 aus Richtung Frankenhain kommend in Richtung Crawinkel. Während eines Überholvorgangs kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Smart einer 34-Jährigen. Hierbei verletzten sich die Fahrerin und die 19-jährige Mitfahrerin im Smart sowie die 49-jährige Skoda-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden; sie wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

