Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Kind

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14.10 Uhr in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger beabsichtigte mit seinem Opel von der Gerbergasse auf die Gartenstraße einzufahren. Gleichzeitig fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg aus Richtung Huttenstraße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz. Es kam zur Kollision zwischen PKW und Fahrrad und folgend kam der 12-Jährige zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Am PKW und am Fahrrad entstand entsprechender Sachschaden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell