Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Ein derzeit Unbekannter entwendete gestern um ca. 17.45 Uhr einen Motoroller, welcher in der Straße "Heutalsweg" mit einem Schloss an einem Baum angeschlossen war. Der Täter durchtrennte die Sicherung, startete den Roller und fuhr in Richtung Remstädt davon. Ein Zeuge beschrieb den Unbekannten als ca. 30 Jahre alt, dunkel bekleidet und mit Tätowierungen auf dem linken Arm. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0140815/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell