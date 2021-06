Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatthalle - Zeugen gesucht

Deubachshof (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 21.06.2021, gegen 14.00 Uhr, und dem 22.06.2021, gegen 09.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt in der Straße "Am Tellberg". Als Beutegut erlangten die Täter ein E-Bike der Marke Fischer samt Akku sowie weitere Elektrogeräte. Der Beuteschaden kann in Summe auf über 4.000 Euro geschätzt werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2611214 (Bezugsnummer 0140395/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell