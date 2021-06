Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 16.06.2021 kam es gegen 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Turnvater-Jahn-Straße zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einer unbekannten, männlichen Person. Der 23-Jährige übergoss den Unbekannten mit Bier und folgend kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Der 23 Jahre alte Mann wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht derzeit Zeugen die Hinweise zur Tat und zum Unbekannten geben können. Er wird wie folgt beschrieben: deutsch, männlich, ca. 177cm, kurze dunkle Haare, drei-Tage-Baar, weißes T-Shirt, kurze Hose, roter Rucksack. Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Bezugsnummer 0135799/2021 an die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell