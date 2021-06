Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer unter Alkohol

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte am gestrigen Abend, gegen 22.45 Uhr, einen Radfahrer, welcher ohne Licht auf B247 in Richtung Ohrdruf unterwegs war. Während der Kontrolle zeigte sich, dass der 20 Jahre alte Radfahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Es folgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass an Fahrrädern eine funktionierende und vollständige Beleuchtung Pflicht ist. Dies beinhaltet sowohl eine aktive Beleuchtung (Scheinwerfer) nach vorn und hinten sowie passive Beleuchtung (Reflektoren) in beide Richtungen. Eine Warnweste (keine Pflicht) kann zudem die Erkennbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmer deutlich erhöhen. Zum Schutz vor Verletzungen sollte zudem immer ein Helm getragen werden. (db)

