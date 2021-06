Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Laterne gefahren

Berka (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Morgen ereignete sich gegen 10.50 Uhr in der Wildecker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger übersah beim Rangieren eine Laterne an Straßenrand und fuhr dagegen. Hierbei entstand sowohl am Fahrzeug, als auch an der Laterne ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (db)

