Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gebäudebrand - Zeugensuche

Wutha-Farnroda (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand in einem Betriebsgebäude in der Schulstraße. Die sofort hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Gebäude brannte jedoch vollständig aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden ist noch nicht abschließend zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Hintergründen aufgenommen. Derzeit werden weitere Zeugen des Brandgeschehens gesucht. Personen, die Hinweise geben können oder Foto- bzw. Videoaufnahmen des Brandes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0138261/2021) zu melden. (db)

