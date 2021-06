Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen PKW und LKW

Ohrdruf (ots)

In der letzten Nacht, gegen 02.20 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Suhler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger kam mit seinem LKW aus Richtung Crawinkel und beabsichtigte in den Kreisverkehrs einzufahren. Dort befand sich jedoch der 71 Jahre alte Fahrer eines Dacia. Es kam zur Kollision beider Fahrzeug in dessen Folge der PKW derart beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Am LKW entstand ebenfalls Sachschaden, zu einem Personenschaden kam es nicht. (db)

