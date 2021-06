Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verantwortungslosigkeit

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 30-jähriger Eisenacher war in einem Pkw Mercedes unterwegs. In seinem Auto war auch ein 32-jähriger Bekannter, sowie ein 13-jähriger Junge. Der Fahrer hielt es anscheinend für eine gute Idee unter dem Einfluß von Drogen und Alkohol mit überhöhter Geschwindigkeit die B19/B88 zwischen Eisenach-Ost und Wutha-Farnroda zu befahren. Es kam wie es nicht hätte kommen müssen: Der Fahrer überschätzte augenscheinlich sich und seine fahrerischen Fähigkeiten, denn er konnte aufgrund der Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig vor dem Kreisel bei Wutha-Farnroda bremsen. Das Auto beschädigte zwei Verkehrszeichen, zwei Gabelpfosten und einen Baum. An einer Bordsteinkante wurde der Unterboden des Fahrzeugs aufgerissen. Das Fahrzeug war folglich nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer und der 13-jährige Junge wurden leicht verletzt. Die drei Fahrzeuginsassen wurden von anderen Verkehrsteilnehmern angesprochen, die helfen wollten. Die Drei flüchteten daraufhin pflichtwidrig von der Unfallstelle. Sie konnten jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Ihnen wurde ambulanter, medizinischer Beistand zuteil. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei am Unfallort, stellte sich zudem heraus, daß der Fahrer weder einen Führerschein hatte, noch war sein Fahrzeug zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren geklaut. Es darf von großem Glück gesprochen werden, daß kein anderer Verkehrsteilnehmer ob der gezeigten Verantwortungslosigkeit zu Schaden kam und daß auch die Insassen des Unfallfahrzeuges glimpflich davon kamen. Nicht glimpflich hingegen wird das Anzeigenaufkommen gegen den Fahrer sein. (vt)

