LPI-GTH: Motorradfahrer mit viel Glück

B250 - Wartburgkreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09.45 Uhr war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner KTM auf der B250 in Richtung Treffurt unterwegs. Er kam aus Creuzburg. In einer Rechtskurve verlor er die Haftung auf der Fahrbahn und rutschte über die Kurve hinaus gegen die Leitplanke. Das Motorrad rutschte den Abhang hinunter, der Fahrer prallte gegen die Leitplanke. Zum Glück erlitt der Fahrer keine schwerwiegenden Verletzungen. Die B250 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.(vt)

