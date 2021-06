Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl vereitelt

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr versuchte ein 29-jähriger Mann aus Gerstungen Tabak aus einem Supermarkt am Kupferhammer in Eisenach zu stehlen. Doch eine aufmerksame Mitarbeiterin erkannte, was der Mann vor hatte und rief die Polizei. Der Mann wollte Waren im Wert von über 100 Euro mitgehen lassen. Nun hat er statt Tabak ein Hausverbot und eine Anzeige in der Tasche. (vt)

