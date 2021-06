Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruch

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Wohnung in der Sodenstraße zu gelangen. Auf unbekannte Weise drangen sie in das Mehrfamilienhaus ein und manipulierten an einer Wohnungstür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden, der auf 100,- Euro geschätzt wird. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0138092/2021 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell