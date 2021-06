Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckscheibe beschädigt - Zeugenaufruf

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom Samstag, 19.06.2021, 23.30 Uhr bis Sonntag, 20.06.2021, 04.10 Uhr die Heckscheibe eines Pkw Seat in der Schmalkalder Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 0138336/2021 zu wenden. (th)

