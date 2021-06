Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle bringt Dieseldiebstahl zu Tage

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Gotha stoppten am Sonntagmorgen Am Wiegwasser den Pkw Volkswagen eines 44-Jährigen. Im Kofferraum des Fahrzeuges wurden während der Verkehrskontrolle fünf 25-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff aufgefunden. Den Kraftstoff hatte der Volkswagenfahrer zuvor in seiner Firma ohne Genehmigung abgefüllt. Gegen den 44-Jährige wurde Anzeige wegen Dieseldiebstahl erstattet. (ml)

