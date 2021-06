Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Remstädt - Landkreis Gotha (ots)

Ein 36 Jahre alter Volkswagenfahrer missachtete am Samstagmorgen um 07:30 Uhr aus der Ortslage Remstädt kommend an der Auffahrt zur B 247 die Vorfahrt des 62-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Führer blieben unverletzt. Der VW des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. (th)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell