LPI-GTH: Von der Straße abgekommen und kollidiert

Ein 21-Jähriger fuhr am heutigen Morgen mit dem Motorrad auf der Ilmenauer Straße von Elgersburg nach Ilmenau-Roda. In einer Linkskurve kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei seinem Sturz zog er sich Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Klinikum gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr unterstützte ebenfalls im Einsatz, sperrte den Unfallort vorübergehend und beseitigte ausgelaufene Betriebsmitttel. (jk)

