Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Exotisches Tier gefunden

Martinroda, Ilm-Kreis (ots)

Am frühen Freitagnachmittag meldeten Zeugen der Polizei, dass neben der L 3004 zwischen Martinroda und der Anschlussstelle Ilmenau-West der A 71 ein blauer Müllsack am Straßenrand liegt, in dem sich vermutlich eine Schlange, eine Art Boa, befindet. Die Beamten vor Ort konnten dies bestätigen. Durch einen Schlitz im Müllsack wurde das Tier eindeutig als Schlange identifiziert. Der Amtstierarzt kam vor Ort und barg das Tier, welches bereits verstorben war. Die Rasse konnte nicht genauer bestimmt werden. Ob das Reptil im Müllsack ausgesetzt wurde und dort zu Tode kam oder ob ein bereits verstorbenes Tier auf diese Weise illegal entsorgt werden sollte, konnte nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0137833/2021 entgegen. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell