Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Worte

Gotha (ots)

Ein 40jähriger Mann aus dem Kyffhäuserkreis wurde am Freitag gegen 22:25 Uhr in der Bürgeraue von Gotha mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem VW-Fahrer konnten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 2,03 Promille feststellen. Dem nicht genug waren die am Auto angebrachten Kennzeichen gestohlen, der VW nicht zugelassen und der junge Mann, wie sich später herausstellte, hat in seinem Leben nie eine Fahrerlaubnis gemacht. Nach der Blutentnahme und Sicherstellung einiger Gegenstände durfte der 40jährige Mann die Polizei zu Fuß verlassen. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell