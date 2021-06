Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13.30 Uhr in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nachdem die 31 Jahre alte Geschädigte ihren VW verkehrsbedingt abgebremst hatte, kollidierte offenbar ein Moped mit dem PKW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden an der Heckstoßstange in einer Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen zu diesem Sachverhalt. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0136421/2021) entgegen. (db)

