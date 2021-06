Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Im Bereich einer Baustelle in der Wilhelm-Pieck-Straße machte sich ein Unbekannter zwischen gestern 17.00 Uhr und heute Morgen 06.45 Uhr an der Baustellenabsicherung zu schaffen, wodurch die Verkehrssicherung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Weiterhin entwendete der Täter Warnleuchten, Leitbaken und ein Baustellenschild. Der Wert beträgt ca. 300 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen zu diesem Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0136083/2021) entgegen. (db)

