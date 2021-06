Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Brand

Gräfinau-Angestedt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend gerieten gegen 21.45 Uhr mehrere Stroh- und Heuballen in einer Halle der dortigen Agrargenossenschaft in Brand. Das Feuer beschädigte zudem Reifen einer Strohpresse. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, sodass weder das Gebäude noch Personen gefährdet wurden. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0135787/2021) zu melden. (db)

