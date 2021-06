Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle - jeder 10. zu schnell

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag führten Polizisten Geschwindigkeitsmessungen auf der L3247 durch. In ca. 5 Stunden passierten über 500 Fahrzeuge die Messstelle, wobei im Schnitt jeder 10. Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt. In 21 Fällen handelte es sich um LKWs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 141 km/h, wobei es sich um einen PKW handelte. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell