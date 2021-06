Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pferdekoppel beschädigt - Zeugen gesucht

Petriroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte sowohl am 14.06.2021, gegen 19.00 Uhr, als auch am gestrigen Tag, gegen 18.00 Uhr, den Weidezaun einer Pferdekoppel in der Dorfstraße. Der Täter durchtrennte sog. Entkappen des Zauns und stieß Holzpfosten um. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnnummer 0135728/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell