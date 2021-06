Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen Mittwoch, gegen 20.00 Uhr, und heute Morgen, gegen 01.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ohrdrufer Straße. Aus der Wohnung wurden technische Gegenstände und Bargeld entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Es entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0135807/2021) entgegen. (db)

