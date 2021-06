Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Eisenach (ots)

Am Dienstag gegen 15.00 Uhr wurde ein E-Bike in der Gothaer Straße entwendet. Dieses war durch den Eigentümer nur wenige Minuten zuvor an einer Hauswand abgestellt worden. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Raymon mit silber-orangefarbener Aufschrift im Wert von ca. 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0134447/2021) unter Tel. 03691-261-0 entgegen. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell