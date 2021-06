Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am gestrigen Dienstag gegen 12:00 Uhr in der Arnstädter Wachsenburgallee. Die 45jährige Fahrerin eines Pkw Skoda und eine 54jährige Fahrzeugführerin befuhren hintereinander die Wachsenburgallee aus Richtung der Straße "Auf der Setze" kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Die vorausfahrende Skodafahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Auch die nachfolgende Fahrerin hielt ihr Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß an. Die Vorausfahrende fuhr an, musste dann aber erneut verkehrsbedingt abbremsen. Die Nachfolgende beachtete dies nicht und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Infolge der Kollision erlitt die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in einer Gesamthöhe von 400,00 Euro.(SM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell