Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 11jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gehren (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr die 59jährige Führerin eines Pkw Ford die Königseer Straße in der Ortslage Gehren in Richtung Stadtmitte. Ein 11jähriger Junge fährt mit seinem Fahrrad, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn auf. Es kommt zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Fahrzeug. Hierbei kommt der Junge zu Fall und erleidet leichte Verletzungen. (SM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell