Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in PKW

Gotha (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 11:50 Uhr bis 21:00 Uhr wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eines PKW VW Tiguan in Gotha, auf dem Parkplatz Am Tivoli, eingeschlagen. Aus dem PKW selbst wurde nichts entwendet. Der angehangene Wohnwagen blieb unversehrt. Die Polizei bitte um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0134667 (as)

