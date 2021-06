Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Gotha (ots)

In der Zeit von Sonntag 13.06.2021 bis Dienstag 15.06.2021 kam es in Gotha, Bürgeraue zu einem Kellereinbruch. Aus dem Keller einer 68jährigen wurden ca. 20 Spanngurte, Geschirr und ein Vorhängeschloss entwendet. Der Wert des Diebesgutes wurde auf ca. 250,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0134566 (as)

