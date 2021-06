Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am heutigen Morgen um 08:00 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger Am Lützerfeld in Richtung Rudisleben. Als er an der Einmündung zur August-Rost-Straße am Fahrbahnrand hielt, um sein Gespann zu wenden, konnte ein hinter ihm fahrender 67-Jähriger sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Traktor-Anhänger. Schwer verletzt wurde der Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er in den späten Abendstunden verstarb. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt, auch ein Gutachter wurde zur Ermittlung der genauen Unfallumstände hinzugerufen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Am Traktor-Gespann entstand nur geringer Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell