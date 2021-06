Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Quad

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Nachmittag in der Geschwendaer Straße ein Quad in Brand. Das Feuer verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 13000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. (mb)

